Неправильный диагноз мужа помог узнать, с кем я на самом деле связала свою жизнь

Майя Maja

"Было бы счастье, да несчастье помогло". Остается добавить, что уж лучше через 10 лет увидеть суЧность мужика, чем через...предположим 30 лет совместной жизни ( хотя в этом случае точно уже можно сказать, что жена полная дура раз слепой жила)) Ну а если серьезно, то такие как муженек в данном случае очень ничтожный человечишка и сам прекрасно знает свое местечко. Не зря про любовницу "свою в доску" рассказал. Таких из грязи никогда не вытащить, им там комфортно "пАприроде своей"