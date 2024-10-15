ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Неправильный диагноз мужа помог узнать, с кем я на самом деле связала свою жизнь

Неправильный диагноз мужа помог узнать, с кем я на самом деле связала свою жизнь

Никогда не думала, что смогу так сильно разочароваться в любимом мужчине. А ведь для того, чтобы открылась правда, нужен был всего один диагноз, который неправильно поставили.

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Комментарии
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Майя Maja
&quot;Было бы счастье, да несчастье помогло&quot;. Остается добавить, что уж лучше через 10 лет  увидеть суЧность мужика, чем через...предположим 30 лет совместной жизни ( хотя в этом случае точно уже можно сказать, что жена полная дура раз слепой жила)) Ну а если серьезно, то такие как муженек в данном случае очень ничтожный человечишка и сам прекрасно знает свое местечко. Не зря про любовницу &quot;свою в доску&quot; рассказал. Таких из грязи никогда не вытащить, им там комфортно &quot;пАприроде своей&quot;
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