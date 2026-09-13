Украина не хочет завершать конфликт – Кушнер

Украина не желает сейчас решать конфликт, а США должны найти выгодное для Киева решение, которое убедит Россию прекратить военные действия, заявил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер.
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