Николай, Дмитрий, Валериан и Ольга Зубовы. Братья и сестра последнего фаворита Екатерины II

В предыдущей статьемы начали рассказ о последнем фаворите Екатерины II – Платоне Зубове. О характере этого инфантильного молодого человека красноречиво говорят прозвища, данные ему императрицей: «Дитятка», «Резвушка», «Ребёнок», «Мальчик писанный».
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