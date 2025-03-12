Радостная новость для миллионов: социальные пенсии вырастут на 14,5% с апреля! Ирэн ОрлонскаяНа совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о разработке постановления, которое предполагает повышение социальных пенсий более чем на 14,5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии