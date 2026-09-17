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МОСИНФОРМ

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Школьников и студентов колледжей приглашают на кейс-чемпионат «КЛЮЧ»

Школьников и студентов колледжей приглашают на кейс-чемпионат «КЛЮЧ»

Началась регистрация на седьмой сезон ежегодного Всероссийского кейс-чемпионата «КЛЮЧ». Его тема — «Накормим будущее: агротех и фудтех от поля до стола».

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