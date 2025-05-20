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"Нежурналист Иванов": игрок "Локомотива" Тикнизян отстранен от тренировок

"Нежурналист Иванов": игрок "Локомотива" Тикнизян отстранен от тренировок

Футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян отстранен от тренировок с командой после скандального интервью, которое он дал после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, передает Telegram-канал "Нежурналист Иванов".

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