Врач Хорошев объяснил, как вовремя распознать аппендицит

Основные симптомы — боль в животе, которая смещается в правую подвздошную область, общая слабость, тошнота, рвота, повышение температуры Хирург Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, почему воспаляется аппендикс и как вовремя распознать аппендицит.
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