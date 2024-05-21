Врач Хорошев объяснил, как вовремя распознать аппендицит

Основные симптомы — боль в животе, которая смещается в правую подвздошную область, общая слабость, тошнота, рвота, повышение температуры Хирург Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, почему воспаляется аппендикс и как вовремя распознать аппендицит.