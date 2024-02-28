Видеться не хочется: почему Чонгук запретил Ви приезжать к нему в гости в армию

Что мы знаем о проявлениях заботы? Чаще всего это банальные представления о бытовых мелочах, когда ваш близкий человек спрашивает о вашем самочувствии, приносит вам горячий чай с лимоном после прогулки во время холодной погоды или т.
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