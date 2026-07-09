Россия напала на Европу: Территория сражения и адреса названы

Нападение России на Европейский союз и НАТО запланировано Европейским союзом и НАТО на 2030 год. Именно для сопротивления русскому вторжению в 2025 году разработан, а в 2026-м утверждён общеевропейский план "Готовность-2030".
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