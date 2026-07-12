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Мбаппе, Месси, Беллингем, Дуэ, Альварес, Дембеле – в символической сборной 1/4 финала ЧМ по версии ГОЛа

Стала известна символическая сборная 1/4 финала ЧМ-2026 по версии ГОЛа. В нее вошли игроки с лучшим Индексом ГОЛа в рамках схемы 3-4-3.

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