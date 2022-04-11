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Ярославская область ищет тех, кто готов работать над устойчивым развитием региона 

Ярославская область ищет тех, кто готов работать над устойчивым развитием региона 

Правительство Ярославской области при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» запустило кадровый проект «Ярославский резерв».

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