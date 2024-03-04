В Ржеве обнаружили артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны

В районе города Ржева 2 марта обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона, в поле находилось 13 артиллерийских снарядов 76 мм.
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