20 «чистых» вещей, которые на самом деле грязнее туалета

Туалет привычно воспринимается всеми, как нечто очень грязное. И это совершенно справедливо. Даже очень чистый с виду (и по запаху) туалет на самом деле является прибежищем гигантского количества всевозможных бактерий и вирусов, которые вместе со всем прочим выделяются из организма человека, и избавиться от которых можно лишь проведя полномасштабную и очень дорогостоящую специальную антибактериальную и антивирусную обработку.