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20 «чистых» вещей, которые на самом деле грязнее туалета

20 «чистых» вещей, которые на самом деле грязнее туалета

Туалет привычно воспринимается всеми, как нечто очень грязное. И это совершенно справедливо. Даже очень чистый с виду (и по запаху) туалет на самом деле является прибежищем гигантского количества всевозможных бактерий и вирусов, которые вместе со всем прочим выделяются из организма человека, и избавиться от которых можно лишь проведя полномасштабную и очень дорогостоящую специальную антибактериальную и антивирусную обработку.

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