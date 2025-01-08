Ямаль: «Ольмо и Виктор должны показать максимум, если тренер выпустит их на финал»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль после победы над «Атлетиком» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании прокомментировал новость о том, что Высший спортивный совет (CSD)Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль после победы над «Атлетиком» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании прокомментировал новость о том, что Высший спортивный совет (CSD) разрешил каталонскому клубу зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона на время рассмотрения апелляции.