Ямаль: «Ольмо и Виктор должны показать максимум, если тренер выпустит их на финал»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль после победы над «Атлетиком» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании прокомментировал новость о том, что Высший спортивный совет (CSD)Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль после победы над «Атлетиком» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании прокомментировал новость о том, что Высший спортивный совет (CSD) разрешил каталонскому клубу зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона на время рассмотрения апелляции.
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