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Фен: вреден он для волос или полезен на самом деле

Фен: вреден он для волос или полезен на самом деле

Есть плюсы и минусы Волосы — это один из наших самых мощных инструментов самовыражения. Но с таким количеством способов укладки, окрашивания и прочих других манипуляций, они часто подвергаются значительным повреждениям.

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