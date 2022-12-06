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“Про детей Донбасса не вспомнят, но мы напомним”: постпредство о предстоящем заседании СБ ООН

“Про детей Донбасса не вспомнят, но мы напомним”: постпредство о предстоящем заседании СБ ООН

Россия поднимет тему детей Донбасса на заседании Совета Безопасности ООН по Украине во вторник, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

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