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В РПЦ предложили ввести штрафы за нарушение системы QR-кодов

Чем скорее Россия придет к ужесточению коронавирусных ограничений с помощью QR-кодов и введения штрафов за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион Волоколамский.

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Алексей Андреевич
они-то чего лезут
Светлана Снегина
так закройте храмы то на время. священники тоже мрут, ка мухи

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