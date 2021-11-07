В РПЦ предложили ввести штрафы за нарушение системы QR-кодов

Чем скорее Россия придет к ужесточению коронавирусных ограничений с помощью QR-кодов и введения штрафов за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион Волоколамский.
Чем скорее Россия придет к ужесточению коронавирусных ограничений с помощью QR-кодов и введения штрафов за их отсутствие, тем лучше, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион Волоколамский.
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