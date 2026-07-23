Four House Republicans Break Ranks To Help Democrats Pass Iran War Powers Resolution The House on Thursday approved a Democratic-led war powers resolution aimed at restricting President Trump's military operations in Iran, with four Republicans providing the decisive votes.
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