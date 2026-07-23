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Zero Hedge

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Four House Republicans Break Ranks To Help Democrats Pass Iran War Powers Resolution

Four House Republicans Break Ranks To Help Democrats Pass Iran War Powers Resolution

Four House Republicans Break Ranks To Help Democrats Pass Iran War Powers Resolution The House on Thursday approved a Democratic-led war powers resolution aimed at restricting President Trump's military operations in Iran, with four Republicans providing the decisive votes.

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