Праздничный онлайн-концерт, посвященный Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации

25 июля – День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это профессиональный праздник сотрудников следственных подразделений всех федеральных органов исполнительной власти, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года № 741.
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