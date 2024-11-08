Число погибших при пожаре в коммуналке в Петербурге выросло до четырех

t.me/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Число погибших при пожаре в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге выросло до четырех, среди них есть семилетний ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Санкт-Петербургу.