Toyota Highlander стал доступнее на 500 тыс. рублей

На российском рынке произошел ряд изменений в ценниках популярных кроссоверов. Так, столичный дилер Toyota снизил стоимость кроссовера Toyota Highlander до 6,79 млн рублей за базовую версию с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 248 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом.