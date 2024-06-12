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Toyota Highlander стал доступнее на 500 тыс. рублей

Toyota Highlander стал доступнее на 500 тыс. рублей

На российском рынке произошел ряд изменений в ценниках популярных кроссоверов. Так, столичный дилер Toyota снизил стоимость кроссовера Toyota Highlander до 6,79 млн рублей за базовую версию с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 248 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом.

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