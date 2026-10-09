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МОСИНФОРМ

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Столичные бренды выходят на рынок Малайзии

Столичные бренды выходят на рынок Малайзии

На коллективном стенде под единым брендом Made in Moscow производители представили свою продукцию потенциальным партнерам и покупателям на одном из крупнейших рынков Юго-Восточной Азии.

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