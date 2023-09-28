На переезде в Ростове-на-Дону фура "Мерседес" столкнулась с пассажирским поездом

В Ростове-на-Дону на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда, направляющегося из Адлера в Санкт-Петербург, с грузовым автомобилем марки "Мерседес", сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.
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