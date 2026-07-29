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ФИФА об удалении Эмболо в матче с Аргентиной на ЧМ: «Не считаем, что судья или ВАР ошиблись – решение восстановило справедливость. IFAB подтвердил правильность такой интерпретации»

В ФИФА отреагировали на разъяснения IFAB, косвенно подтверждающие ошибочность удаления швейцарского форварда Бреэля Эмболо в матче с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2026.

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