Red Bull идёт на рекорд гибридной турбоэры в Формуле 1

Red Bull идёт на рекорд гибридной турбоэры в Формуле 1Getty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing может установить рекорд гибридной турбоэры в Формуле 1, если проведёт оставшиеся шесть гонок сезона-2023 без поломок.
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