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Расчеты противотанкового подразделения ВВО выполнят стрельбы из ПТРК «Конкурс-М» на полигоне в республике Бурятия

Расчеты противотанкового подразделения ВВО выполнят стрельбы из ПТРК «Конкурс-М» на полигоне в республике Бурятия

Расчетам самоходных ПТРК предстоит поразить мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника с применением противотанковых ракет.

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