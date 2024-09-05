МО: В акватории Черного моря за ночь уничтожены два безэкипажных катера

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что в ночной период Вооружённые силы киевского режима предприняли попытку перебросить собственные надводные дроны в восточную часть Черноморской акватории.
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