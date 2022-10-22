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Пэдди Пимблетт: «Единственный шанс Махачева на победу – если он будет сидеть на Оливейре все пять раундов»

Боец UFC Пэдди Пимблетт поделился ожиданиями от боя за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

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