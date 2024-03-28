Остановленную АЭС впервые перезапустят в США

commons.wikimedia.org/dwp49423 Американская компания Holtec International при поддержке властей США намерена впервые в истории страны перезапустить остановленную атомную электростанцию, возобновив работу АЭС "Палисейдс" в штате Мичиган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии