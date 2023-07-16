17 июля вошел в историю как день памяти Царской Семьи Романовых

Владимир Сабакарь

""""История российского государства говорит, что 3 марта 1917 года Николай II вместе с супругой, детьми и придворной прислугой, были арестованы и заключены в доме особого назначения."""" А от чего не пишите что: Николая Второго арестовал его штаб, а его семью арестовал лично Лавр Корнилов. Синод РПЦ должен понимать, кто и когда и как поступил или расправился с Николаем Вторым и с семьёй самодержца. А информация о том, что их не стало 17 июля 1918 года требует тщательной проверки.