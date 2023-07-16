1rre

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сабакарь
    """"История российского государства говорит, что 3 марта 1917 года Николай II вместе с супругой, детьми и придворной ...17 июля вошел в и...
  • Владимир Сердюк
    Совершенно верно!Сила двойного уда...
  • В К
    Робяты, скажу Вам так, пока пиндостан не исчезнет с лица земли, мира и спокойствия на на ней не будет!!!Сила двойного уда...

17 июля вошел в историю как день памяти Царской Семьи Романовых

17 июля вошел в историю как день памяти Царской Семьи Романовых

17 июля вошел в историю как день памяти Царской Семьи Романовых Виталий ШкуратИстория российского государства говорит, что 3 марта 1917 года Николай II вместе с супругой, детьми и придворной прислугой, были арестованы и заключены в доме особого назначения, который находился в городе Екатеринбург.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Сабакарь
&quot;&quot;&quot;&quot;История российского государства говорит, что 3 марта 1917 года Николай II вместе с супругой, детьми и придворной прислугой, были арестованы и заключены в доме особого назначения.&quot;&quot;&quot;&quot; А от чего не пишите что: Николая Второго арестовал его штаб, а его семью арестовал  лично Лавр Корнилов. Синод РПЦ должен понимать, кто и когда и как поступил или расправился с Николаем Вторым и с семьёй самодержца. А информация о том, что их не стало 17 июля 1918 года требует тщательной проверки.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх