Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что из-за теплой осени смена автомобильной резины в этом году сдвинется на более поздние сроки.
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