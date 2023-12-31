Операция «Новый год»: как пережить праздничное застолье и не увеличиться на размер

Круговорот праздничных застолий становится непростым испытанием для нашей пищеварительной системы. Как провести новогоднюю ночь так, чтобы наутро не было плохо и мучительно стыдно перед измученным организмом? фото: iStockphotoКак мы проводим новогодние праздники? С 31 декабря мы едим ночью и больше обычного, а состав продуктов в блюдах редко можно назвать здоровой пищей.