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Операция «Новый год»: как пережить праздничное застолье и не увеличиться на размер

Операция «Новый год»: как пережить праздничное застолье и не увеличиться на размер

Круговорот праздничных застолий становится непростым испытанием для нашей пищеварительной системы. Как провести новогоднюю ночь так, чтобы наутро не было плохо и мучительно стыдно перед измученным организмом? фото: iStockphotoКак мы проводим новогодние праздники? С 31 декабря мы едим ночью и больше обычного, а состав продуктов в блюдах редко можно назвать здоровой пищей.

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