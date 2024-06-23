Искажение прошлого развязывает руки англосаксам, заявил Патрушев

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сознательное и методичное искажение прошлого, «историческое оболванивание» развязывает руки англосаксам, взявшим себе на вооружение фашистские античеловеческие методы и использующим их в войнах под эгидой НАТО, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев.