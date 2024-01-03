В 2024 году в Москве планируется демонтировать порядка 200 домов в рамках программы реновации

В 2023 году темп сноса домов по программе реновации в столице увеличился почти в четверо по сравнению с предыдущим годом, в 2024 году планируется сохранить набранный темп и демонтировать еще не менее 200 домов.
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