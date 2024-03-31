Мележиков объяснил слова Абаскаля про Бога, который помогает ему при выборе состава

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, заявившего, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на игру.
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