Почему IT-специалисты до сих пор на вес золота, но не все смогут ими стать: ответ эксперта

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о планах по увеличению числа бюджетных мест для студентов, обучающихся по специальностям в области программирования.
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