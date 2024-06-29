«Две клинические смерти»: Кушанашвили пришел в себя после операции

Журналист убежден, что получил в больнице уникальный опыт, который недоступен больше никому. Отар Кушанашвили соцсетиНе утихают слухи по поводу состояния Отара Кушанашвили, госпитализированного 20 июня с тяжелейшими болями в животе.
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