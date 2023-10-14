Бабушки заблуждались: врач развеял миф о пользе популярного народного средства

Традиционно чеснок считался средством от нечистой силы и ведьм. Одновременно с давних пор этот продукт наравне с луком использовали и при весьма обыденных недугах — при простуде или как средство для повышения потенции.
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