Гениальный способ древних майя с водой может помочь решить будущий водный кризис

Водохранилища майя обеспечивали население влагой на протяжении более тысячи лет. Ноу-хау древних майя по обеспечению чистой питьевой водой огромного количества людей может стать решением проблемы нехватки воды в будущем, говорится в новом исследовании.
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