Мэр Екатеринбурга проехался в метро и троллейбусе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня воспользовался общественным транспортом. Мэр спустился в метро и доехал до станции «Проспект Космонавтов», а затем пересел в маршрутный троллейбус и на нем отправился в Орджоникидзевское троллейбусное депо, где должна состояться презентация новых десяти троллейбусов модели «Синара-6254».