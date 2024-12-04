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Мэр Екатеринбурга проехался в метро и троллейбусе

Мэр Екатеринбурга проехался в метро и троллейбусе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня воспользовался общественным транспортом. Мэр спустился в метро и доехал до станции «Проспект Космонавтов», а затем пересел в маршрутный троллейбус и на нем отправился в Орджоникидзевское троллейбусное депо, где должна состояться презентация новых десяти троллейбусов модели «Синара-6254».

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