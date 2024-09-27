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Новак рассказал о росте добычи нефти

Новак рассказал о росте добычи нефти

Вице-премьер Александр Новак рассказал о росте добычи нефти. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, Россия достигнет добычи в 540 млн тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет.

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