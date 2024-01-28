16 голливудских звезд-коллекционеров

Сама эволюция распорядилась так, что человек склонен к собирательству. Сперва он кормился найденными съедобными овощами, фруктами, ягодами и злаками, затем собирательство стало основой накопления богатств, теперь же у давней привычки появилась эстетическая составляющая, а процесс получил красивое имя – «коллекционирование».
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