16 голливудских звезд-коллекционеров

Сама эволюция распорядилась так, что человек склонен к собирательству. Сперва он кормился найденными съедобными овощами, фруктами, ягодами и злаками, затем собирательство стало основой накопления богатств, теперь же у давней привычки появилась эстетическая составляющая, а процесс получил красивое имя – «коллекционирование».