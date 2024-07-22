Суп Рассольник с перловкой на зиму в банках! Такая заправка для супа зимой экономит время!

Пошаговый рецепт: В первую очередь, понадобится 300 г перловой крупы, которую нужно промыть и залить крутым кипятком минимум на час, а лучше на 1,5-2 часа, чтобы она как следует набухла, а этим временем заняться подготовкой остальных продуктов.