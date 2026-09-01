Следственный комитет снял обвинения с делового партнера Ильи Трабера по делу об убийстве депутата Ленобласти

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование бизнесмена Владимира Даниленко, который проходил обвиняемым по делу об убийстве муниципального депутата Ленинградской области Александра Петрова.
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