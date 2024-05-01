Актер Белоголовцев предложил "Спартаку" оставить Слишковича главным тренером

Российский актер Сергей Белоголовцев в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что руководству красно-белых стоит задуматься над тем, чтобы оставить боснийского специалиста Владимира Слишковича в качестве главного тренера на постоянной основе.
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