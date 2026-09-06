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Блонд идет не всем: как понять, что осветление безвозвратно испортит волосы

Блонд идет не всем: как понять, что осветление безвозвратно испортит волосы

Осветление влияет не только на внешний вид ваших локонов, но и на их внутреннее строение. И для некоторых волос эти перемены могут оказаться фатальными.

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