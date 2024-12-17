Заключительное заседание осенней сессии Госдумы пройдет 18 декабря

На заключительном заседании осенней сессии Госдумы, которое пройдет 18 декабря, депутаты рассмотрят в первом чтении инициативу о повышении административных штрафов за продажу лицам, не достигшим 18 лет, табачной, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, в частности, кальянов.