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Заключительное заседание осенней сессии Госдумы пройдет 18 декабря

Заключительное заседание осенней сессии Госдумы пройдет 18 декабря

На заключительном заседании осенней сессии Госдумы, которое пройдет 18 декабря, депутаты рассмотрят в первом чтении инициативу о повышении административных штрафов за продажу лицам, не достигшим 18 лет, табачной, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, в частности, кальянов.

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