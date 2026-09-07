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"Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва

"Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва

Завершилось турне американских спецпосланников — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа — в Москву и Киев. Поездка должна была придать новый импульс переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта.

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