"Поезд мира" идет в тупик: почему визит Уиткоффа и Кушнера не принес прорыва

Завершилось турне американских спецпосланников — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа — в Москву и Киев. Поездка должна была придать новый импульс переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта.
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