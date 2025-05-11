Депутаты рассмотрят законопроект об аресте имущества нарушителей, находящихся за рубежом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на следующей неделе рассмотрят законопроект об усилении административной ответственности для находящихся за рубежом нарушителей российских законов.
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