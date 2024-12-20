Пациент больницы на Ленской чуть не остался без пальца из-за обручального кольца

В больницу имени А.К.Ерамишанцева на Ленской улице обратился пациент из Тамбова. Он зацепился за стремянку обручальным кольцом, и тонкий обод кольца буквально содрал с пальца часть кожи и мышц почти до кости.
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